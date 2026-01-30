DHB-Team ohne Kiesler - auch Häseler pausiert

Deutschlands Handballer müssen auch im EM-Halbfinale auf Abwehr-Kante Tom Kiesler verzichten. Der Profi des VfL Gummersbach wurde nach seinem Magen-Darm-Infekt nicht rechtzeitig für das K.o.-Duell gegen Vizeweltmeister Kroatien fit. Neben ihm pausiert auch sein Vereinskollege und Rechtsaußen Mathis Häseler in der Partie am Freitagabend (17.45 Uhr/ARD) in Herning.

Gislason hat 18 Spieler mit zur Europameisterschaft genommen und kann aus diesem Aufgebot für jedes Spiel maximal 16 Spieler nominieren. Kiesler war aufgrund seiner Erkrankung bereits im entscheidenden Hauptrundenspiel gegen Frankreich (38:34) nicht spielfähig gewesen. Für Häseler rückt 2016er-Europameister Rune Dahmke (THW Kiel) ins Team.

Gegen die Kroaten kämpft Deutschland um die erste Teilnahme an einem EM-Finale seit dem Triumph von Krakau vor zehn Jahren.