DHB-Team wieder mit Mertens und Zerbe - Pause für Dahmke und Kiesler

Mit frischer Energie ins EM-"Viertelfinale": Bundestrainer Alfred Gislason setzt im entscheidenden Hauptrundenspiel gegen Titelverteidiger Frankreich wieder auf seine Stamm-Außen Lukas Zerbe und Lukas Mertens. Der Rechtsaußen des THW Kiel und der Linksaußen des SC Magdeburg rücken für das letzte Spiel der zweiten Turnierphase wie erwartet wieder in den Spieltagskader, dafür pausieren Rune Dahmke und der nicht spielfähige Tom Kiesler.

Gislason hat 18 Spieler mit zur Europameisterschaft genommen und kann aus diesem Aufgebot für jedes Spiel maximal 16 Spieler nominieren. Beim 26:31 gegen Weltmeister Dänemark hatte Gislason seine beiden Dauerbrenner überraschend nicht berufen und dies im Nachgang mit Belastungssteuerung begründet.

Deutschland (6:2 Punkte) löst mit einem Remis oder Sieg gegen die Franzosen sicher das Ticket für das Halbfinale. Bei einer Niederlage würde Gislasons Team am Freitag das Spiel um Platz fünf bestreiten.