Handball-EM: Kroatien vor Einzug ins Halbfinale

Vizeweltmeister Kroatien hat bei der Handball-EM einen großen Schritt in Richtung Halbfinale gemacht. Die Mannschaft des früheren Europameister-Bundestrainers Dagur Sigurdsson setzte sich im schwedischen Malmö mit 29:25 (14:11) gegen Slowenien durch und verdrängte mit nun sechs Punkten Island von Platz eins der Hauptrundengruppe II. Die Isländer hatten zuvor beim 38:38 (19:19) gegen Außenseiter Schweiz überraschend gepatzt und damit einen wichtigen Punkt liegen gelassen.

Die Kroaten haben jetzt das Weiterkommen in der eigenen Hand, da nur Co-Gastgeber Schweden mit einem Sieg am Dienstagabend gegen Ungarn (20.30 Uhr) ebenfalls vor dem letzten Spieltag auf sechs Zähler kommen kann. Während Island mit fünf und Slowenien mit vier Punkten weiter hoffen dürfen, ist für Andy Schmids Schweizer das Turnier definitiv nach der Hauptrunde vorbei.

Kroatien startete optimal in die Partie und lag früh mit 5:1 vorne (11.). Auch in der Folge bestimmte das Team die Begegnung, zur Pause betrug die Führung drei Treffer. In Halbzeit zwei kämpften sich die Slowenen Tor für Tor zurück - und schafften in der 42. Minute beim Stand von 18:18 den Ausgleich. Doch dann drehte das Sigurdsson-Team wieder auf und sicherte sich die zwei wichtigen Punkte.

Bester Werfer des Spiels war der Kroate Tin Lucin mit sieben Toren. Zum Abschluss der Hauptrunde geht es für Kroatien am Mittwoch um 18.00 Uhr gegen Ungarn, die Slowenen treffen schon um 15.30 Uhr auf Island.