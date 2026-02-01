Handball-EM: Wolff und Golla im All-Star-Team

Besondere Ehre für zwei DHB-Profis: Torhüter Andreas Wolff und Kreisläufer Johannes Golla haben es bei der Handball-EM ins All-Star-Team geschafft. Dies teilte die Europäische Handballföderation am Sonntag mit. Mit Simon Pytlick (Dänemark/SG Flensburg-Handewitt), August Pedersen (Norwegen/TSV Hannover-Burgdorf) und Gisli Kristjansson (Island/SC Magdeburg) stehen weitere Bundesliga-Profis in der Mannschaft der Besten.

Als wertvollster Spieler des Turniers (MVP) wurde bereits vor dem Finale zwischen Dänemark und Deutschland Rückraumspieler und Welthandballer Mathias Gidsel geehrt. Der Linkshänder der Füchse Berlin ist der erste Däne, der diese Auszeichnung erhält.

Für Wolff ist es nach 2016, als das deutsche Team auch dank seiner Paraden den Titel gewonnen hatte, und 2024 die dritte All-Star-Team-Auszeichnung bei einer EM. Zudem war der Keeper wie Spielmacher Juri Knorr bei der WM 2023 ins All-Star-Team gewählt worden. Auch Golla hatte 2022 bereits im All-Star-Team einer Europameisterschaft gestanden.

"Diese Auszeichnungen sind für Andreas Wolff und Johannes Golla, die auch in kritischen Phasen immer vorangegangen sind, sehr große Wertschätzungen", sagte DHB-Sportvorstand Ingo Meckes: "Und zudem sind die beiden All-Stars auch eine Bestätigung für das gesamte Team, in dem jeder der 18 Spieler eine wichtige Rolle hatte. Nur so ist ein Turnier wie diese Europameisterschaft möglich."

Drei Tage lang hatten Fans im Internet die Möglichkeit, eine Stimme für ihre Favoriten unter den jeweils sechs Vorschlägen pro Position abzugeben. Die Meinung der Fans floss am Ende zu 40 Prozent in das Ergebnis ein, die übrigen 60 Prozent lagen in den Händen von EHF-Experten. Fast 12.000 Personen nahmen an der Fan-Abstimmung teil.

Knorr (Rückraummitte), Renars Uscins (Rückraumrechts), Lukas Zerbe (Rechtsaußen) und Tom Kiesler (Abwehrspieler), die ebenfalls auf der Shortlist der EHF gestanden hatten, wurden nicht ins Team gewählt. Der WM-Vierte Portugal stellt mit Francisco Costa (Rückraumrechts) und Salvador Salvador (bester Verteidiger) zwei Spieler im Team, zudem ist Halbfinalist Kroatien mit Mario Sostaric (Rechtsaußen) vertreten. - Das All-Star-Team der EM 2026:

Torhüter: Andreas Wolff (Deutschland)

Linksaußen: August Pedersen (Norwegen)

Rückraumlinks: Simon Pytlick (Dänemark)

Rückraummitte: Gisli Kristjansson (Island)

Rückraumrechts: Francisco Costa (Portugal)

Rechtsaußen: Mario Sostaric (Kroatien)

Kreisläufer: Johannes Golla (Deutschland)

Bester Verteidiger: Salvador Salvador (Portugal)

Bester Nachwuchsspieler: Francisco Costa (Portugal)

MVP: Mathias Gidsel (Dänemark)