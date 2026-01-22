Handball: Hauptrundenstart ohne Häseler und Kohlbacher

Handball-Bundestrainer Alfred Gislason verzichtet zum Start in die EM-Hauptrunde auf Rechtsaußen Mathis Häseler und Kreisläufer Jannik Kohlbacher. Die Profis der Bundesliga-Klubs VfL Gummersbach und Rhein-Neckar Löwen fehlen im 16-köpfigen Aufgebot für das erste Spiel der zweiten Turnierphase gegen Portugal am Donnerstagnachmittag (15.30 Uhr/ARD).

Gislason hat 18 Spieler mit zur Europameisterschaft genommen und kann aus diesem Aufgebot für jedes Spiel maximal 16 Spieler nominieren. Beim Vorrundenfinale gegen Spanien (34:32) hatten zuletzt Linksaußen Rune Dahmke (THW Kiel) und Linkshänder Franz Semper (DHfK Leipzig) pausiert.

Deutschland startet mit der optimalen Punktausbeute von 2:0 Zählern in die Hauptrunde. Mit Portugal hat die DHB-Auswahl in der jüngeren Vergangenheit keine guten Erfahrungen gemacht: Im Vorjahr hatten die Portugiesen um die Costa-Brüder Francisco und Martim das deutsche Team im WM-Viertelfinale ausgeschaltet.

Weitere DHB-Gegner sind Norwegen (Samstag/20.30 Uhr/ZDF), Olympiasieger und Weltmeister Dänemark (Montag/20.30 Uhr/ARD) sowie Titelverteidiger Frankreich (Mittwoch/18.00 Uhr/ZDF). Nur die besten zwei Teams der Hauptrundengruppe erreichen das Halbfinale.