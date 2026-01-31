Handball: Kiesler auch für EM-Finale fraglich

Deutschlands Handballern droht auch im EM-Finale gegen Dänemark der Ausfall von Abwehrspezialist Tom Kiesler. "Er ist immer noch krank. Er hat gestern signalisiert, dass er spielen würde, wenn ich das möchte, aber ich habe das abgelehnt", sagte Bundestrainer Alfred Gislason am Samstag bei einem Medientermin in Herning. Zwar gehe es dem Gummersbacher besser, aber: "Wir müssen morgen entscheiden, ob es gut genug ist", sagte der Isländer mit Blick auf die Partie am Sonntagabend (18.00 Uhr/ZDF) in Herning.

Kiesler hatte sowohl das letzte Hauptrundenspiel gegen Frankreich (38:34) als auch das Halbfinale gegen Kroatien (31:28) nach einem Magen-Darm-Infekt verpasst. Der 24-Jährige habe zwei Tage "nur im Bett gelegen" und sei "völlig geschwächt" gewesen, sagte Gislason: "Aus meiner Sicht wäre das eine riesige Verletzungsgefahr gewesen, wenn ich ihn hätte spielen lassen. Jetzt hoffen wir, dass es ihm besser geht."

Sein bislang letztes EM-Spiel bestritt Kiesler am vergangenen Montag bei der Hauptrundenniederlage gegen Dänemark (26:31). Dort und bei den vorherigen Auftritten hatte der Turnierdebütant mit starken Auftritten in der Deckung überzeugt. Gislason bezeichnete Kiesler während der EM als "besten Abwehrspieler des Turniers", der Defensiv-Allrounder ist für das All-Star-Team nominiert.