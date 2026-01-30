Handball: Merz reist zum EM-Finale nach Herning

Deutschlands Handballer erhalten im EM-Finale am Sonntag (18.00 Uhr/ZDF) prominente Unterstützung aus der Politik. Wie eine Regierungssprecherin dem Sport-Informations-Dienst (SID) am Freitagabend bestätigte, wird Bundeskanzler Friedrich Merz das Spiel gegen Olympiasieger und Weltmeister Dänemark vor Ort in der Jyske Bank Boxen in Herning verfolgen.

"Finale - was für ein großartiges Spiel! Unsere Nationalmannschaft ist nach einem starken Turnier im EM-Endspiel. Herzlichen Glückwunsch, DHB-Team. Ich freue mich auf das Finale am Sonntag in der Halle", schrieb der CDU-Politiker auf Instagram.

Die DHB-Auswahl von Bundestrainer Alfred Gislason hatte sich zuvor durch ein 31:28 (17:15) gegen Kroatien die erste Teilnahme an einem EM-Endspiel seit zehn Jahren gesichert. Es winkt der dritte EM-Titel seit 2016 und 2004.