Handballer ohne Häseler und Langhoff gegen Norwegen

Handball-Bundestrainer Alfred Gislason hat für das zweite EM-Hauptrundenspiel gegen Norwegen Rechtsaußen Mathis Häseler und Matthes Langhoff aus seinem Kader gestrichen. Die Profis der Bundesliga-Klubs VfL Gummersbach und Füchse Berlin fehlen im 16-köpfigen Aufgebot für die EM-Partie gegen die Skandinavier am Samstagabend (20.30 Uhr/ZDF) in Herning.

Gislason hat 18 Spieler mit zur Europameisterschaft genommen und kann aus diesem Aufgebot für jedes Spiel maximal 16 Spieler nominieren. Häseler hatte bereits zum Hauptrundenauftakt gegen Portugal (32:30) neben Jannik Kohlbacher (Rhein-Neckar Löwen) pausieren müssen. Kohlbacher rückt nun für Langhoff, der beim Vorrundenspiel gegen Serbien (27:30) gefehlt hatte, ins Aufgebot.

Deutschland (4:0 Punkte) kann sich mit einem Sieg bereits zwei Matchbälle für den Halbfinal-Einzug erspielen. Weitere DHB-Gegner in der zweiten Turnierphase sind Olympiasieger und Weltmeister Dänemark (Montag, 20.30 Uhr/ARD) sowie Titelverteidiger Frankreich (Mittwoch, 18.00 Uhr/ZDF). Nur die besten zwei Teams der Hauptrundengruppe erreichen das Halbfinale.