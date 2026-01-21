Nachträgliche Sperre: Portugals Iturriza fehlt gegen DHB

Herber Rückschlag für Portugals Handballer: Deutschlands kommender EM-Gegner muss zum Hauptrundenauftakt auf Kreisläufer Victor Iturriza verzichten. Wie die Europäische Handballföderation (EHF) am Mittwoch verkündete, wird der 35-Jährige beim Duell gegen mit der DHB-Auswahl am Donnerstag (15.30 Uhr/ARD) gesperrt fehlen. Grund für den nachträglichen Ausschluss ist ein Vergehen, das er sich in den Schlussminuten des Vorrundenspiels gegen Dänemark geleistet hat.

Iturriza hatte Welthandballer Mathias Gidsel von den Füchsen Berlin beim 31:29-Coup gegen den Olympiasieger mit ausgestrecktem Arm geblockt. Da er zuvor bereits zwei Zeitstrafen kassiert hatte, sah der Portugiese für die Aktion die Rote Karte. "Nach sorgfältiger Prüfung des Vorfalls kam die Disziplinarkommission zu dem Schluss, dass die Handlung rücksichtslos und gefährlich war", heißt es vom Kontinentalverband, der jede direkte Disqualifikation nachträglich überprüft.

Iturriza hatte beim WM-Viertelfinale in Oslo vor gut einem Jahr mit dafür gesorgt, dass für die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason der Traum von der ersten WM-Medaille seit 18 Jahren platzte. Beim 30:31 schied die DHB-Auswahl damals in der Verlängerung aus, Iturriza traf siebenmal.

Zum Auftakt in die EM-Hauptrunde will es das deutsche Team nun am Donnerstag gegen die Portugiesen in Herning/Dänemark besser machen. Dem Duell gegen den WM-Vierten folgen die Partien gegen Norwegen (Samstag), Weltmeister und Olympiasieger Dänemark (Montag) und Titelverteidiger Frankreich (Mittwoch). Alle Spiele finden in der Jyske Bank Boxen in Herning statt.