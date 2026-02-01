Neuer: "Ganz Handball-Deutschland drückt die Daumen"

Der ehemalige Fußball-Weltmeister Manuel Neuer fiebert aus der Ferne mit Deutschlands Handballern im EM-Finale mit. "Ich habe viel Handball geschaut, ich drücke den Deutschen auf jeden Fall die Daumen, dass wir gegen Dänemark endlich gewinnen", sagte der Keeper von Bayern München am Samstag nach dem 2:2 (1:1) im Bundesligaspiel beim Hamburger SV am Sky-Mikrofon. "Wir haben es auf jeden Fall verdient."

Das Team von Bundestrainer Alfred Gislason trifft am Sonntagabend (18.00 Uhr/ZDF) im dänischen Herning auf den Olympiasieger und Weltmeister. Die DHB-Auswahl hat zehn Jahre lang nicht mehr gegen Dänemark gewonnen. Nach dem wichtigen Hauptrunden-Erfolg gegen Titelverteidiger Frankreich sowie dem Halbfinal-Sieg gegen Kroatien glaubt nicht nur Neuer an eine Überraschung.

"Wir haben es auf jeden Fall verdient, und ich glaube, die Mannschaft ist auch sehr, sehr stark", sagte der 39-Jährige. "Alle hier in Handball-Deutschland drücken die Daumen. Wir vor dem Bildschirm geben alles, und die deutschen Fans in der Halle in Dänemark auch."

Für die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) ist es das erste EM-Endspiel seit zehn Jahren. Bereits jetzt hat die Mannschaft ihre fünfte EM-Medaille sicher. Es winkt der dritte Titel nach 2004 und 2016.