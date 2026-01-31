Rekordquote: Knapp 8 Millionen sehen deutschen Finaleinzug

Der Finaleinzug von Deutschlands Handballern hat für die beste TV-Quote im bisherigen EM-Verlauf gesorgt. 7,96 Millionen Zuschauer und Zuschauerinnen sahen am Freitagabend den 31:28-Sieg der Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason gegen Vizeweltmeister Kroatien in der ARD. Dies entsprach einem Marktanteil von starken 40,3 Prozent.

Die bisherige Bestmarke hatte ebenfalls das Erste bei der Hauptrunden-Niederlage gegen Dänemark mit 7,88 Millionen (29,1 Prozent) erzielt. Mehr als sieben Millionen Zuschauer in Summe hatte bei dieser EM zudem das Duell mit Frankreich (7,02 Millionen/34,3 Prozent) im ZDF. Weitere Highlights: In der Vorrunde gegen Spanien sahen 6,97 Millionen Menschen (27,7) zu. Ebenfalls mehr als sechs Millionen Menschen schalteten beim Hauptrundensieg gegen Norwegen mit der Glanzleistung von Andreas Wolff (6,22/25,4) ein.

Am Sonntag (18.00 Uhr/ZDF) kommt es für Gislasons Mannschaft im Endspiel um Gold zum Wiedersehen mit Dänemark.