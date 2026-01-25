Sportwetten: Deutschland klarer Außenseiter gegen Dänemark

Zehn Jahre hat Deutschland im Handball nicht mehr gegen Dänemark gewonnen - und für den Sportwettenanbieter bwin wäre ein Ende dieser Serie auch in der EM-Hauptrunde eine große Überraschung. Ein deutscher Sieg ist mit der Quote 5,00 notiert, Gastgeber Dänemark geht mit der Quote 1,25 als klarer Favorit in die Partie in Herning am Montag (20.30 Uhr/ARD).

Für die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) ist es die erste Chance auf den Einzug ins Halbfinale, zum Abschluss der Gruppenphase geht es am Mittwoch (18.00 Uhr/ZDF) gegen Titelverteidiger Frankreich.

Die deutsche Mannschaft weiß um die Schwere der Aufgabe gegen Dänemark, nicht nur für den bislang überragenden Torhüter Andreas Wolff ist der Olympiasieger und Weltmeister die "beste Mannschaft - vielleicht in der Geschichte". Spielmacher Juri Knorr, der in Dänemark für Aalborg Handbold spielt, sagt: "Es wird schwer, aber wir wollen die Chance nutzen."