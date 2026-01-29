Starke Quote: Über 7 Millionen sehen DHB-Sieg gegen Frankreich

Der Halbfinaleinzug von Deutschlands Handballern bei der EM hat dem ZDF eine starke Einschaltquote beschert. 7,02 Millionen Zuschauer und Zuschauerinnen sahen die Zehn-Tore-Gala von Spielmacher Juri Knorr beim 38:34 im Hauptrunden-Finale gegen Frankreich. Dies entsprach einem Marktanteil von 34,3 Prozent. Die Übertragung aus Herning war die meistgesehene Sendung am Mittwoch, der Marktanteil der Höchstwert bei diesem Turnier.

Mehr Zuschauer in Summe hatte bei dieser EM lediglich das vorherige Spiel gegen Dänemark (7,88 Millionen/29,1 Prozent), in der Vorrunde gegen Spanien sahen 6,97 Millionen Menschen (27,7) zu. Ebenfalls mehr als sechs Millionen Menschen sahen den Hauptrundensieg gegen Norwegen mit der Glanzleistung von Andreas Wolff (6,22/25,4).

Am Freitag (17.45 Uhr/ARD) treffen die Handballer im Halbfinale von Herning auf Vizeweltmeister Kroatien. Am Sonntag spielt die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason dann entweder im Endspiel um Gold (18.00 Uhr) oder im Spiel um Platz drei um Bronze (15.15).