Steinmeier und Merz gratulieren Handballern: "Sind stolz"

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundeskanzler Friedrich Merz haben der deutschen Handball-Nationalmannschaft zum Erreichen des EM-Endspiels gratuliert. "Herzlichen Glückwunsch zum Einzug ins Finale. Wir sind stolz auf Sie und drücken weiter die Daumen", wurde Steinmeier nach dem 31:28 (17:15) gegen Kroatien auf seinem Instagram-Account zitiert.

Auch Merz äußerte sich in den sozialen Netzwerken. "Finale - was für ein großartiges Spiel! Unsere Nationalmannschaft ist nach einem starken Turnier im EM-Endspiel. Herzlichen Glückwunsch. Ich freue mich auf das Finale am Sonntag in der Halle", hieß es dort.

Die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason steht zum ersten Mal seit dem Titelgewinn von 2016 im Endspiel einer Europameisterschaft. Am Sonntag (18.00 Uhr/ZDF) wartet dort entweder Weltmeister und Olympiasieger Dänemark oder Island.