Über sechs Millionen sehen Wolff-Show gegen Norwegen

Die starke Leistung von Torhüter Andreas Wolff beim Sieg von Deutschlands Handballern im Hauptrundenspiel gegen Norwegen hat dem ZDF eine hohe Einschaltquote im TV beschert. 6,22 Millionen Zuschauer und Zuschauerinnen schalteten am Samstagabend im Durchschnitt bei der Übertragung des 30:28 aus dem dänischen Herning ein. Dies entsprach einem Marktanteil von 25,4 Prozent, die Partie war die meistgesehene Sendung am Samstag.

Zum Vergleich: Beim Auftaktspiel gegen Österreich (30:27) hatten 5,5 Millionen Menschen (23,7 Prozent) eingeschaltet, beim zweiten Auftritt gegen Serbien (27:30) 5,66 Millionen (23,8). Den bislang besten Wert verzeichnete das Vorrundenfinale gegen Spanien (34:32) mit 6,97 Millionen TV-Zuschauern (27,7), den Hauptrundenauftakt gegen Portugal (32:30) schauten zur Kaffeezeit 4,02 Millionen Menschen, was einer Quote von 34,5 Prozent entsprach.

Am Montag (20.30 Uhr/ARD) treffen die Handballer auf Olympiasieger und Weltmeister Dänemark, am Mittwoch (18 Uhr/ZDF) wartet zum Hauptrundenabschluss Titelverteidiger Frankreich. Gewinnt Deutschland eines der beiden Spiele, ist der Einzug ins Halbfinale perfekt.