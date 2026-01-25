Wahl-Däne Knorr im Fokus: "Wollen die Chance nutzen"

Matchball-Spiel gegen den Gastgeber, Halbfinal-Chance in der Wahlheimat: Juri Knorr geht mit großem Respekt in den EM-Showdown gegen Dänemark, er glaubt aber fest an die Chance von Deutschlands Handballern auf eine Überraschung. "Das ist die aktuell beste Mannschaft der Welt, wahrscheinlich aller Zeiten. Es muss vieles zusammenkommen", sagte der DHB-Spielmacher bei einer Pressekonferenz am Sonntag im deutschen Teamquartier in Silkeborg: "Es wird schwer, aber wir wollen die Chance nutzen."

Knorr steht vor dem Hauptrunden-Duell gegen den Olympiasieger und Weltmeister am Montag (20.30 Uhr/ARD) besonders im Fokus. Ausgerechnet in seiner neuen Heimat - Knorr läuft seit vergangenen Sommer für Aalborg Handbold auf - könnte der Spielmacher für den Gastgeber zum Partycrasher werden. Dafür ist allerdings eine Leistungssteigerung vonnöten, besonders offensiv.

"Es nervt mich einfach extrem", sagte Knorr, der vor allem mit seiner eigenen Leistung hadert: "Ich glaube, es liegt auf der Hand, dass wir damit nicht zufrieden sind und ich persönlich auch nicht, gerade die letzten beiden Spiele, das wurmt mich einfach. Ich habe keine Erklärung dafür." Man könne aber bislang auf die Kaderbreite bauen. "Das ist ein gutes Gefühl", sagte Knorr: "Wir können uns in jedem Spiel irgendwie immer darauf verlassen, dass einer kommt und den Karren aus dem Dreck zieht."

Das deutsche Team hat richtig Lust auf die Herausforderung vor 15.000 Fans in Herning. "Es muss schon viel zusammenkommen für uns, aber das Potenzial ist da", sagte Torhüter Andreas Wolff, der beim Sieg gegen Norwegen (30:28) mit 22 Paraden überragt hatte. Der Schlussmann kann sich noch gut an die letzten beiden großen Duelle mit Dänemark erinnern. Im Olympia-Finale von Paris (26:39) hatte die DHB-Auswahl keine Chance. Und auch beim WM-Hauptrundenspiel vor einem Jahr (20:30) hielt das Team in Herning nur phasenweise mit. "Wir müssen ganz anders auftreten", forderte Wolff.

Für Tabellenführer Deutschland (6:0 Punkte) bieten sich in den beiden abschließenden Hauptrundenspielen gegen Dänemark und Frankreich (Mittwoch, 18 Uhr/ZDF) zwei Halbfinalchancen. Der letzte deutsche Pflichtsieg gegen die Dänen liegt zehn Jahre. Damals gewann die DHB-Auswahl in der EM-Hauptrunde 25:23 und legte den Grundstein für ihren EM-Triumph.