Diebstahl der Füchse-Meisterschale: Zwei Verdächtige gefasst

Zwei Monate nach dem Diebstahl der Meisterschale aus der Geschäftsstelle der Füchse Berlin hat die Polizei zwei Tatverdächtige festgenommen. Das teilten die Berliner Polizei und die Berliner Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Erklärung am Donnerstag mit. Demnach seien den Festnahmen der beiden Männer im Alter von 41 und 62 Jahren "intensive Ermittlungen" und Durchsuchungen vorausgegangen.

Bei den Durchsuchungen konnte nach Polizeiangaben "Gold im Wert eines niedrigen sechsstelligen Euro-Betrags, 15.000 Euro Bargeld, ein eingeschmolzener Sterling-Silberbarren, ein Schmelzofen und weitere Beweismittel im Umfang einer Lkw-Ladung aufgefunden und sichergestellt werden". Der 62-Jährige kam in Polizeigewahrsam und wurde nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Der 41-Jährige wurde einer Haftrichterin vorgeführt, die den Haftbefehl in Vollzug setzte.

Wenige Monate nach dem historischen ersten Meistertitel der Füchse war die Schale Mitte November aus den Räumlichkeiten des Berliner Handballklubs gestohlen worden. "Was wir sagen können, ist, dass auf jeden Fall Profis am Werk waren", hatte Füchse-Geschäftsführer Bob Hanning damals gesagt.