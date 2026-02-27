Handball: Flensburg schlägt Schlusslicht Wetzlar locker

Im Meisterrennen der Handball-Bundesliga (HBL) hat die SG Flensburg-Handewitt den Kontakt zur Tabellenspitze gehalten. Im ersten Liga-Heimspiel des Jahres löste das Team von Trainer Ales Pajovic seine Pflichtaufgabe gegen Schlusslicht HSG Wetzlar souverän mit 35:31 (20:17). Damit zog Flensburg an den Füchsen Berlin vorbei auf Platz zwei, der Rückstand auf Tabellenführer SC Magdeburg, der ein Spiel weniger absolviert hat, beträgt drei Punkte.

Nach einem offenen Spielbeginn zog der Favorit Mitte der ersten Halbzeit davon und hielt den Abstiegskandidaten in der Folge konsequent auf Distanz. Linksaußen Patrick Volz erzielte zehn Tore und war damit bester Werfer der Partie.