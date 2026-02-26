Handball: Lemgo festigt Platz fünf

Der TBV Lemgo Lippe hat in der Handball-Bundesliga seine Europapokal-Ambitionen untermauert. Die Mannschaft von Trainer Florian Kehrmann gewann zum Auftakt des 23. Spieltags ihr Heimspiel gegen den HSV Hamburg 39:32 (18:15) und festigte den fünften Tabellenplatz (34:12 Punkte). Auch die Champions-League-Qualifikation ist für die Ostwestfalen noch in Reichweite.

Eine Woche nach der Niederlage bei den Rhein-Neckar Löwen (30:32) war Tim Suton mit zehn Toren der beste Lemgoer Werfer. Aufseiten der Norddeutschen, die sich im Tabellenmittelfeld befinden, avancierte Nicolaj Jörgensen (7) zum besten Schützen.

Der ThSV Eisenach verpasste im Kampf um den Klassenerhalt ebenso wie der HC Erlangen einen wertvollen Zähler. Im direkten Duell trennten sich beide Teams 25:25 (13:10). Eisenach steht nun bei 16:30 Punkten, Erlangen bei 15:31.