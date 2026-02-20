Handball: Lemgo verpasst Sprung auf Rang drei

Der TBV Lemgo Lippe hat in der Handball-Bundesliga den Sprung auf Rang drei verpasst. Die Ostwestfalen mussten bei den Rhein-Neckar Löwen eine etwas unerwartete 30:32 (17:13)-Niederlage quittieren und fielen vorerst noch hinter Rekordmeister THW Kiel auf Platz fünf zurück.

Die Gastgeber hingegen rückten durch ihren vierten Erfolg in den vergangenen fünf Spielen zumindest vorläufig in Sichtweite zum oberen Tabellendrittel vor. Matchwinner der Löwen war der schwedische Nationalspieler Lukas Sandell mit 13 Treffern.

In der Abstiegszone kamen die punktgleichen Kellerkinder HSG Wetzlar und SC DHfK Leipzig unterdessen kaum von der Stelle. Nach dem 26:26 (16:27) im direkten Duell haben beide Teams immer noch zwei Zähler Rückstand zum rettenden Ufer.