Handball: Magdeburg muss vorerst auf Jonsson verzichten

Der SC Magdeburg wird in der Handball-Bundesliga nach der EM-Pause vorerst nicht auf Rückraumspieler Elvar Örn Jonsson zurückgreifen können. Wie der Verein am Freitag bekannt gab, verletzte sich der 28-Jährige im Rahmen der Europameisterschaft. Im letzten Vorrundenspiel der isländischen Nationalmannschaft gegen Ungarn (24:23) am vergangenen Dienstag musste Jonsson mit einer Handverletzung noch vor der Halbzeit ausgewechselt werden. Die anschließende Operation am Donnerstag verlief nach Klubangaben gut.

"Die Verletzung von Elvar schmerzt natürlich sehr", sagte SCM-Trainer und Sport-Geschäftsführer Bennet Wiegert. Der Isländer sei "ein wichtiger Teil des Teams" und werde "dem SC Magdeburg sehr fehlen. Ich hoffe, dass er schnell wieder auf dem Handball-Feld stehen kann." Der Verein rechnet mit einem Ausfall von mindestens acht Wochen. Die Bundesliga nimmt den Spielbetrieb am 10. Februar wieder auf.