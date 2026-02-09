Handball: Melsungen holt Kubaner Garcia

Handball-Bundesligist MT Melsungen hat die Verpflichtung des Kubaners Dariel Garcia verkündet. Der Linksaußen wechselt zur kommenden Saison vom spanischen Europapokalteilnehmer Bidasoa Irun zu den Hessen und erhält einen Einjahresvertrag. Gleichzeitig werde deswegen Außenspieler Marti Soler keinen neuen Vertrag erhalten, gab der Klub bekannt.

Garcia (29) war in der Vorsaison mit Irun im Viertelfinale der European League auf Melsungen getroffen und sei den Verantwortlichen dabei aufgefallen, sagte Trainer Roberto Garcia Parrondo in einer Mitteilung.