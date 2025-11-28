Handball: Prokop verlässt Hannover-Burgdorf nach Saisonende

Handball-Bundesligist TSV Hannover-Burgdorf und Trainer Christian Prokop werden ihre Zusammenarbeit nach Ablauf der Saison 2025/26 einvernehmlich beenden. Laut Mitteilung vom Freitag möchte sich der Verein nach dem Abschied des früheren Bundestrainers auf eine Neuausrichtung im Sommer 2026 konzentrieren.

"Nach langen und intensiven Gesprächen sind wir gemeinsam zu dem Entschluss gekommen, die Zusammenarbeit nach der Saison nicht fortzuführen", erklärte der Sportliche Leiter Sven-Sören Christophersen. "Nach dann fünf bewegten und intensiven Jahren schaffen wir damit Klarheit für Christians Zukunft sowie die Perspektive unseres Vereins."

Prokop steht seit 2021 an der Seitenlinie der Recken. Unter seiner Leitung erzielte das Team erstmals drei aufeinanderfolgende Platzierungen im oberen Tabellendrittel. Zuvor hatte Prokop von 2017 bis 2020 als Bundestrainer gearbeitet. Aktuell liegt die TSV nur auf Tabellenplatz elf.

Prokop sagte, er sei "sehr stolz" auf die gemeinsame Zeit. "Jetzt bin ich hier aber noch nicht fertig, sondern mein Augenmerk geht sofort nach vorne und ich möchte noch viel Positives gemeinsam mit meiner Mannschaft erreichen."