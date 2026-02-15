HBL: Füchse mit Arbeitssieg im ersten Heimspiel des Jahres

Der deutsche Handballmeister Füchse Berlin hat im ersten Heimspiel des Jahres nur mit Mühe seine Siegesserie ausgebaut und damit den Druck auf Spitzenreiter SC Magdeburg aufrechterhalten. Mit dem jüngst als Welthandballer bestätigten Mathias Gidsel in ihren Reihen siegten die Füchse mit 37:32 (13:16) gegen den TVB Stuttgart dank einer Leistungssteigerung im zweiten Durchgang.

Der dänische Europameister Lasse Andersson und Tim Freihöfer waren mit jeweils acht Treffern die besten Werfer. Gidsel traf sieben seiner elf Versuche. Noch am Freitag war er zum dritten Mal in Folge vom Weltverband als Welthandballer bestätigt worden. Stuttgart hatte nach einer von Führungswechseln geprägten ersten Halbzeit einen Drei-Tore-Vorsprung mit in den zweiten Durchgang genommen, mit einem 5:1-Lauf drehten die Füchse die Partie aber umgehend.

Die Berliner Verfolger SG Flensburg-Handewitt und TBV Lemgo Lippe entschieden ihre Spiele ebenfalls für sich. Nach der jüngsten Niederlage in Magdeburg gewann Lemgo souverän mit 27:21 (13:11) gegen den HC Erlangen. Flensburg entschied das Duell der Nordklubs beim HSV Hamburg mit 38:35 (20:14) für sich.