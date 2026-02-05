Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina laufen. So sieht der aktuelle Medaillenspiegel aus - wo steht Deutschland?

Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo laufen! Vom 6. bis 22. Februar kämpfen ca. 2.900 Athletinnen und Athleten aus über 90 Nationen um 116 Gold, Silber- und Bronzemedaillen in acht Sportarten.

Deutschland, USA, Norwegen, Italien und viele weitere Teams liefern sich packende Duelle – jede Entscheidung kann den Medaillenspiegel noch komplett umkrempeln.