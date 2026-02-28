HBL: Magdeburg unaufhaltsam - Gummersbach schlägt Kiel

Tabellenführer SC Magdeburg bleibt in der Handball-Bundesliga das Maß aller Dinge. Bei der MT Melsungen siegte das Team von Trainer Bennet Wiegert problemlos 34:23 (15:11) und hält damit die Verfolger auf Distanz. Nach 23 Spielen hat Magdeburg fünf Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten SG Flensburg-Handewitt - und damit beste Chancen auf die vierte Meisterschaft nach 2001, 2022 und 2024.

Im Parallelspiel feierte der VfL Gummersbach einen wichtigen Sieg im Kampf um das internationale Geschäft. Beim Tabellenvierten THW Kiel gewann Gummersbach dank einer starken zweiten Halbzeit klar mit 34:26 (14:15) und hält Anschluss an die European-League-Plätze.

Nach einem ausgeglichenen Spielbeginn zog der SCM Mitte der ersten Halbzeit davon - und schraubte nach dem Seitenwechsel das Ergebnis deutlich in die Höhe. Bester Werfer der Partie war Rückraumspieler Felix Claar. Der Schwede erzielte elf Treffer. Am Donnerstag (20.45 Uhr/DAZN und Dyn) empfängt Magdeburg den FC Barcelona in der Champions League.

Grund zur Freude gab es für Kiel immerhin vor Anpfiff: Nationalspieler Rune Dahmke verlängerte seinen im Sommer auslaufenden Vertrag bis 2028.