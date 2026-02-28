Jubel vor Anpfiff: Dahmke verlängert in Kiel

Nationalspieler Rune Dahmke hat seinen auslaufenden Vertrag beim Handball-Rekordmeister THW Kiel verlängert. Kurz vor dem Anwurf der Partie gegen den VfL Gummersbach verkündete der 32-Jährige in einer Botschaft auf dem Videowürfel der Kieler Arena: "Liebe Zebra-Fans, ich war immer da und ich bleibe noch." Großer Jubel brandete auf. Dahmke unterschrieb bis 2028.

Der Linksaußen war im Alter von 15 Jahren nach Kiel gewechselt. 2014 unterschrieb der gelernte Immobilienkaufmann seinen ersten Profi-Vertrag. "Wenn man so will, bin ich bei und mit den Zebras erwachsen geworden - sportlich wie persönlich", wurde Dahmke in einer Mitteilung zitiert. Trainer Filip Jicha sagte: "Einen wie Rune möchte man als Trainer immer in seinem Team haben. Er zeigt Einsatz, Wille und Durchhaltevermögen. Er hat den Ehrgeiz, sich immer weiter zu entwickeln und immer das zu tun, was für den Erfolg der Mannschaft wichtig ist."

Mit Kiel gewann Dahmke alle wichtigen Titel im Vereinshandball, darunter den EHF-Cup (2019) und die Champions League (2020). Mit der Nationalmannschaft holte er 2016 den Europameister-Titel, 2024 Olympia-Silber und 2026 EM-Silber.