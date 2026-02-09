Nach Jörgensen-Verletzung: Flensburg holt Faljic

Die SG Flensburg-Handewitt hat auf den verletzungsbedingten Ausfall von Lukas Jörgensen reagiert und den bosnischen Nationalspieler Adin Faljic verpflichtet. Der 25 Jahre alte Kreisläufer kommt vom kroatischen Champions-League-Teilnehmer RK Zagreb an die Förde und unterschrieb bis zum Saisonende.

"Der Ausfall von Lukas Jörgensen hat uns gezwungen, kurzfristig zu reagieren. Mit Adin Faljic bekommen wir einen international erfahrenen Kreisläufer, der das Spiel auf dieser Position kennt und sofort helfen kann", sagte Geschäftsführer Holger Glandorf: "Er bringt körperliche Präsenz, Stabilität in der Abwehr und Erfahrung aus der Champions League mit – genau das, was wir jetzt brauchen."

Jörgensen hatte im zweiten EM-Spiel des späteren Titelträgers Dänemark einen Kreuzbandriss im rechten Knie erlitten und wird lange ausfallen. Für den Bundesligisten aus Flensburg wird Jörgensen somit nicht mehr auslaufen, sein Wechsel zu KC Veszprem nach Ungarn zur neuen Saison stand bereits fest.