Abschluss der EM-Qualifikation: Handball-Frauen spielen in Hamm

Deutschlands Handballerinnen bestreiten den Abschluss ihrer EM-Qualifikation in Hamm. Dies teilte der Deutsche Handballbund (DHB)am Donnerstag mit. In der Partie am 12. April trifft die Mannschaft von Bundestrainer Markus Gaugisch auf Belgien, Anwurf ist um 18 Uhr.

"Mit dem Abschluss der EHF EURO Qualifiers in Hamm endet auch eine ganz besondere Länderspiel-Saison unserer Frauen-Nationalmannschaft mit dem Höhepunkt der Silbermedaille bei der Heim-WM", sagte DHB-Sportvorstand Ingo Meckes: "Daher freuen wir uns, ein letztes Mal vor der Sommerpause vor unseren Fans spielen zu können, die uns in jedem Heimspiel so getragen haben. Sportlich ist das Ziel gegen Belgien auf jeden Fall ein Sieg zum Abschluss der EM-Qualifikation, damit wir mit einem guten Gefühl in Richtung EHF EURO gehen können."

In Hamm gewann die DHB-Auswahl sieben von neun Länderspielen. Zuletzt feierte das Team dort 2023 in den WM-Play-offs ein 39:13 gegen Griechenland. Vor dem Heimspiel stehen im März noch zwei Partien gegen Slowenien sowie Anfang April das Auswärtsspiel in Nordmazedonien an.

Nach zwei Siegen führt Deutschland die Qualifikationsgruppe 3 an. Die Europameisterschaft findet vom 3. bis 20. Dezember in Polen, Rumänien, Tschechien, der Slowakei und der Türkei statt. Die Auslosung für die Endrunde erfolgt am 16. April in Kattowice.