In Dortmund und Bremen: DHB-Männer testen gegen Ägypten

Deutschlands Handballer kommen im Frühjahr für zwei Testspiele nach Dortmund und Bremen. Gegner ist Afrikameister Ägypten, ausgetragen werden die Partien am 19. März um 18.15 Uhr in der Dortmunder Westfalenhalle und drei Tage später um 15.30 Uhr in der ÖVB-Arena in Bremen. Der Vorverkauf beginnt am kommenden Sonntag, Karten sind ab 15 Euro erhältlich.

"Ägypten ist die nicht-europäische Weltklasse-Mannschaft schlechthin", sagte DHB-Sportvorstand Ingo Meckes: "Diese beiden Länderspiele werden hochkarätige Herausforderungen auf dem Weg zur Heim-WM 2027." Gegen Ägypten, den Olympiavierten von 2021, bestritt Deutschland bisher 39 Spiele mit 29 Siegen, zwei Unentschieden und acht Niederlagen.