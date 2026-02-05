Pay-TV-Partner: DHB und Dyn schließen Deal bis 2031

Der Streaminganbieter Dyn wird Pay-TV-Partner des Deutschen Handballbundes (DHB). Künftig sind alle Heim-Länderspiele der Männer- und Frauen-Nationalmannschaft sowie die Testspiele im Ausland bei Dyn zu sehen, bis Ende 2031 ist die Zusammenarbeit laut DHB vereinbart.

"Die Partnerschaft mit Dyn ergänzt perfekt unsere Free-TV-Kooperation mit ProSiebenSat.1. Dieses Angebot ist maßgeschneidert für Handball-Fans, die an einem Ort alles zu ihrem Sport finden", sagte Mark Schober, Vorstandsvorsitzender des DHB. Unter anderem überträgt der Streamingservice auch die Spiele der Bundesligen sowie der Champions League.