"Unglaublich hart": Gislason spricht über Krebs-Tod der Ehefrau

Hamburg (SID) - Handball-Bundestrainer Alfred Gislason hat erstmals öffentlich über den Tod seiner Ehefrau Kara gesprochen. "Es war schockierend, wie schnell alles ging", sagte er in einem Interview der Sport Bild. Wegen der Krebsdiagnose Anfang Mai hatte der Isländer vor den Olympischen Spielen in Tokio seinen Rücktritt geplant, seine Frau, mit der er seit dem 16. Lebensjahr zusammen war, habe ihn daraufhin aber davon überzeugt weiterzumachen.

"Ich glaube, es war der 3. Mai, am Tag nach dem Estland-Spiel, als ich nach Hause kam. Wir gingen zum Arzt, dann gab es eine Diagnose, die alles veränderte. Der Krebs war mit aller Macht und Brutalität zurückgekommen. Es war ein Gehirntumor, ein extrem seltener und bösartiger", sagte Gislason: "Meine erste Reaktion war, ich rufe Axel Kromer (DHB-Sportvorstand; d. Red.) an, kündige ? und wir gehen dann nach Island und verbringen die Zeit, die Kara noch bleibt, gemeinsam in Island. Dann sagte Kara aber: 'Nein.' Als hätte sie es geahnt, dass sie schon früher geht. Da hatte ich noch gedacht, wir schaffen noch ein halbes Jahr zusammen."

Dem Deutschen Handballbund, so Gislason, sei er "äußerst dankbar, dass sie mich den ganzen Mai in Ruhe gelassen haben. Kara war auch wirklich sauer auf mich, als ich sagte, ich höre auf. Sie hat gewusst, dass der Handball für mich wichtig ist, wenn sie nicht mehr lebt, dass ich weitermache."

Gislasons Ehefrau verstarb am 31. Mai. "Das war und ist immer noch unglaublich hart", sagte Gislason, der seine Frau im Alter von zwölf Jahren kennengelernt hatte.

