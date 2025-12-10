Deutschland im WM-Halbfinale gegen Titelverteidiger Frankreich

Deutschlands Handballerinnen treffen im Halbfinale der WM auf Frankreich. Der Titelverteidiger setzte sich am Mittwochabend in Rotterdam ohne Probleme mit 31:26 (17:12) gegen den WM-Dritten Dänemark durch und buchte damit das Ticket für das Duell gegen die DHB-Frauen. Die Begegnung in der Vorschlussrunde, Deutschlands erstes Halbfinale bei einem großen Turnier seit 2008, findet am Freitag ebenfalls in der Hafenstadt statt.

Derweil träumen auch die Niederländerinnen von einer Medaille bei ihrer Heim-WM. Der Co-Gastgeber gewann 28:23 (14:9) gegen Ungarn und zog damit in das Halbfinale ein. Dort wartet nun Olympiasieger und Topfavorit Norwegen, der bereits am Dienstag mit dem 32:23-Kantersieg gegen Montenegro die Runde der letzten vier erreicht hatte. Die Medaillen werden am Sonntag vergeben.