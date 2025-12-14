Döll und Vogel im Allstar-Team - auch Leuchter geehrt

Große Ehre für Antje Döll und Emily Vogel: Die Kapitänin und die Rückraumspielerin von Deutschlands Handballerinnen sind in das Allstar-Team der WM berufen worden. Döll und Vogel wurden unmittelbar nach dem WM-Finale gegen Norwegen (20:23) auf dem Feld in der Ahoy Arena in Rotterdam geehrt. Zudem wurde Viola Leuchter (21) wie schon bei der vergangenen Weltmeisterschaft als beste Nachwuchsspielerin ausgezeichnet.

Mit 37 Jahren spielte Döll das Turnier ihres Lebens. Mit 49 Toren in neun Partien und einer überragenden Quote von rund 88 Prozent war die Rechtshänderin eine der Erfolgsgarantinnen auf dem Weg zur ersten deutschen WM-Medaille seit 18 Jahren. Auch Vogel (27) und Leuchter überzeugten mit konstant starken Leistungen.

Als wertvollste Spielerin des Turniers wurde zum zweiten Mal in Folge Welthandballerin Henny Reistad geehrt. Insgesamt sind fünf Nationen sind im Allstar-Team vertreten – die vier Halbfinalisten sowie der Viertelfinalist Brasilien. - Das Allstar-Team im Überblick:

Torhüterin: Katrine Lunde (Norwegen)

Rechtsaußen: Emilie Hovden (Norwegen)

Rückraum rechts: Dione Housheer (Niederlande)

Rückraum Mitte: Bruna de Paula (Brasilien)

Rückraum links: Emily Vogel (Deutschland)

Linksaußen: Antje Döll (Deutschland)

Kreis: Sarah Bouktit (Frankreich)

Beste Nachwuchsspielerin: Viola Leuchter (Deutschland)

MVP: Henny Reistad (Norwegen)