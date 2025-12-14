Steinmeier und Merz gratulieren DHB-Frauen: "Wir sind stolz"

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundeskanzler Friedrich Merz haben den deutschen Handballerinnen zu ihrer starken WM gratuliert. "Herzlichen Glückwunsch zu diesem hervorragenden Turnierergebnis! Im letzten Spiel des Turniers fehlte das Quäntchen Glück, aber Sie haben bis zur letzten Sekunde gekämpft und gezeigt, was in Ihnen steckt. Wir sind stolz auf Sie", schrieb Steinmeier kurz nach dem knapp verlorenen Finale gegen Norwegen (20:23) bei Instagram.

Auch Merz drückte seine Anerkennung aus. "Spannung bis zur letzten Minute. Auch wenn sie sich nicht mit dem Titel belohnen konnten: Unsere Handballerinnen haben bei dieser WM beeindruckt. Gratulation zu dieser Silbermedaille. Danke für Leidenschaft, Zusammenhalt und starke Auftritte", schrieb der Kanzler.

Mit dem Gewinn von Silber feierte die DHB-Auswahl am Sonntag in Rotterdam den größten Erfolg seit dem letzten WM-Gold in Oslo vor 32 Jahren. Die bislang letzte Medaille bei einer Weltmeisterschaft hatte Deutschland beim Bronzegewinn 2007 geholt.