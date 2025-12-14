Übergegner Norwegen? Döll macht sich keine "großen Sorgen"

Die deutschen Handballerinnen wollen im lang ersehnten WM-Finale mehr als nur eine Nebenrolle spielen - und rechnen sich gegen den "Endgegner" Norwegen durchaus Chancen aus. "Wir brauchen ein A-Game mit einem Plus dran, Norwegen ist eine sehr erfahrene Mannschaft mit tollen Spielerinnen", sagte Deutschlands Kapitänin Antje Döll in der Sportschau über die Olympiasiegerinnen: "Aber ich mache mir irgendwie gar nicht so große Sorgen."

Ihre Zuversicht schöpft Döll dabei aus den bisherigen Auftritten der deutschen Mannschaft, allerdings auch aus einer Beobachtung, die sie beim Gegner gemacht hat. "Norwegen hat eigentlich immer ein schlechtes Spiel während eines Turniers", sagte die 37-Jährige: "Das hatten sie meines Erachtens dieses Mal noch nicht. Vielleicht ist es ja jetzt so weit."

Das DHB-Team müsse am Sonntag (17.30 Uhr/ARD) defensiv so stark agieren, "wie wir es acht Spiele lang gezeigt haben" und den Glauben haben, "dass wir Norwegen schlagen können. Das ist schon viel wert. Und wir wissen um die Unterstützung aus ganz Deutschland, das stärkt uns den Rücken." Sie habe das Gefühl, "dass alle bereit sind. Hier geht keine vom Gas."

Deutschland hatte durch einen Halbfinalerfolg gegen Titelverteidiger Frankreich das Endspiel erreicht. Den DHB-Frauen winkt der erste WM-Titel nach dem Wunder von Oslo 1993.