Dramatisches Finale: U17-Handballer holen WM-Titel

Die deutschen U17-Handballer haben sich auf dramatische Weise den Weltmeistertitel gesichert. Das Team von Bundestrainer Jochen Beppler setzte sich im Endspiel im marokkanischen Casablanca mit 44:43 (37:37, 18:17) nach Verlängerung gegen Ägypten durch.

"Dieser WM-Titel rundet eine großartiges Jahr für unsere U-Nationalmannschaften ab. Wir haben auch in den Jahrgängen 2008 und jünger große Talente. Und so ein hart erkämpfter Erfolg in einem Finale kann ein Impuls für die weitere Karriere sein", sagte Ingo Meckes, Vorstand Sport beim Deutschen Handballbund.

Die DHB-Talente um Rückraumspieler Kalle Gaugisch, Sohn von Frauen-Bundestrainer Markus Gaugisch, hatten bei der erstmals ausgetragenen WM bereits in der Gruppenphase mit drei Kantersiegen gegen Argentinien (44:22), den Iran (45:20) und Puerto Rico (54:15) überzeugt. Im Halbfinale folgte ein deutliches 39:22 gegen Katar. Am Samstag krönten die deutschen Handballer das Turnier mit einem großen Fight.