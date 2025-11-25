Steinmeier drückt DHB-Team die Daumen: "Land fiebert mit"

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier drückt den deutschen Handballerinnen für die anstehende Heim-WM die Daumen. "Liebe Spielerinnen der deutschen Handball-Nationalmannschaft, wir wünschen Ihnen viel Erfolg für die anstehende Weltmeisterschaft", sagte Steinmeier in einem gemeinsamen Instagram-Video mit seiner Frau Elke Büdenbender. Die First Lady ergänzte: "Das ganze Land fiebert mit Ihnen - und wir auch."

In dem Kurzvideo sind Steinmeier und Büdenbender im Schloss Bellevue zu sehen, ein Handball fliegt ins Bild, Steinmeier fängt. "Ich glaube, meine Liebe, das Handballspielen überlassen wir dann doch besser denjenigen, die es besser können", sagt der 69-Jährige in die Kamera. "Ja, da hast du wohl recht. Aber Daumen drücken, das können wir richtig gut", entgegnet Büdenbender.

Der Ball stehe "für Leidenschaft, für Teamgeist, für Teamarbeit - genau das, was Ihr Team ausmacht", wendet sich Steinmeier an die deutsche Auswahl: "Sie zeigen, dass man zusammen viel erreichen kann, wenn man dranbleibt und an sich glaubt. Wir freuen uns auf packende Spiele und auf viele Tore."

In der Videobeschreibung beruhigte Steinmeier anschließend: "Keine Sorge, alle Vasen in Schloss Bellevue sind noch heil."

Die deutschen Handballerinnen starten am Mittwoch (18.00 Uhr/Sporteurope.TV) in Stuttgart gegen Außenseiter Island ins Heim-Turnier.