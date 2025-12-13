Steinmeier oder Merz: DHB-Frauen hoffen auf Politik-Support

Deutschlands Handballerinnen freuen sich übers Daumendrücken der Politik und hoffen bei ihrem WM-Endspiel am Sonntag (17.30 Uhr/ARD) auf Unterstützung vor Ort. "Wir können alle brauchen. Support von ganz oben hilft uns natürlich", sagte Gaugisch lachend am Samstag im deutschen Teamhotel in Rotterdam.

Nicht auszuschließen, dass Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier oder Bundeskanzler Friedrich Merz zum Finale gegen Olympiasieger Norwegen in die niederländische Hafenstadt reisen. "Vielleicht haben wir auch noch ein paar Trikots da, sodass wir den Support auch 100 Prozent kriegen", sagte Gaugisch.

Kanzler Merz und Bundespräsident Steinmeier hatten dem deutschen Team nach dem 29:23-Halbfinalerfolg gegen Weltmeister Frankreich ihre Glückwünsche überbracht. "Sie haben den Titelverteidiger bezwungen, und seit Jahrzehnten steht wieder eine deutsche Frauenhandballmannschaft im Finale, das ist großartig! Toi, toi, toi für Sonntag!", schrieb Steinmeier bei Instagram. Merz erklärte: "Jetzt heißt es: voller Einsatz für den letzten Schritt. Ganz Deutschland fiebert mit."