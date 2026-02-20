17. Gold: Norwegen verbessert Rekord bei Winterspielen

Norwegens Sportler haben bereits am drittletzten Wettkampftag den Gold-Rekord bei Olympischen Winterspielen verbessert. Biathlet Johannes Dale-Skjevdal holte am Freitag im Massenstart über 15 km das 17. Gold für Norge bei den Wettbewerben von Mailand/Cortina. Die vorherige Bestmarke von 16-mal Gold hatte Norwegen erst 2022 in Peking gesetzt.

Das nordeuropäische Land besticht in Norditalien durch seine Vielseitigkeit: Im Skilanglauf wurde bislang sechsmal Gold gesammelt, hinzu kommen je drei Olympiasiege in der Nordischen Kombination und im Biathlon, je zwei im Skispringen und im Ski-Freestyle und einer im Eisschnelllauf.

Die "ewige" deutsche Bestmarke bei einer einzigen Edition von Olympischen Winterspielen liegt bei 14 Goldmedaillen (Pyeongchang 2018). Bei den Spielen 2026 hat das Team D bislang sechs Olympiasiege erreicht.