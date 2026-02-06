Abfahrt der Männer: Crawford Schnellster im Abschlusstraining

Skirennläufer James Crawford aus Kanada war der Schnellste beim nicht mehr aussagekräftigen Abschlusstraining für die Olympia-Abfahrt in Bormio. Der Weltmeister im Super-G von 2023 lag vor dem am Vortag gestürzten Daniel Hemetsberger aus Österreich (+1,68 Sekunden) und Adrian Smiseth Sejersted aus Norwegen (+2,47). Der einzige deutsche Starter Simon Jocher kam mit irrelevanten 5,08 Sekunden Rückstand ins Ziel.

Nach bereits zwei absolvierten Trainingsläufen, in denen Ryan Cochran-Siegle (USA) und Mattia Casse (Italien) die Bestzeit erzielten, gingen im dritten Probelauf nur noch 23 der 44 gemeldeten Läufer an den Start. Sie fuhren meist nur abschnittsweise im Renntempo und ließen es im Schlussabschnitt austrudeln. Dazu gehörte auch Jocher, der bis zur vorletzten Zwischenzeit nur 0,24 Sekunden hinter Crawford lag.

Die Abfahrt auf der Stelvio findet am Samstag statt (11.30 Uhr/ARD und Eurosport). Zu den Anwärtern auf die Medaillen gehören neben Weltmeister Franjo van Allmen und Weltcup-Dominator Marco Odermatt (beide Schweiz) auch Kitzbühel-Sieger Giovanni Franzoni und Dominik Paris (beide Italien): Paris ist Rekordsieger auf der Olympiastrecke. Im Weltcup hat er dort bereits sieben Mal gewonnen.