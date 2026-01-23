AG Sport verlässt Transparency International Deutschland

Die Arbeitsgruppe Sport um ihre langjährige Leiterin Sylvia Schenk zieht sich aus der Organisation Transparency International Deutschland e.V. zurück. Man sehe "keine Möglichkeit mehr, im Namen von Transparency Deutschland glaubwürdig für Good Governance im Sport und in der Zivilgesellschaft einzutreten", schrieb die AG Sport am Freitag in einer Pressemitteilung. Die Mitglieder der AG würden sich aber dennoch "weiterhin aktiv und kritisch in die Debatte um die Zukunft des Sports national und international einbringen".

Transparency International Deutschland prüft derzeit nach eigenen Angeben die Vorgänge und wollte sich auf SID-Anfrage noch nicht äußern. Die AG Sport führte als Grund für den Rückzug "erhebliche Kritik an einem von Transparency Deutschland im Juli 2024 veröffentlichten Plagiat an, das über eine Stiftung mit Steuergeldern gefördert wurde". Dabei sei "weder mit dem Compliance-Problem noch mit dem Hinweis darauf professionell umgegangen worden", hieß es in der Stellungnahme.

"Der Vorstand von Transparency hat alles falsch gemacht, was man in einer solchen Situation falsch machen kann", sagte Schenk. Transparency International Deutschland arbeitet deutschlandweit an einer effektiven und nachhaltigen Bekämpfung und Eindämmung der Korruption.