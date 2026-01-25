Aicher auf Podestkurs - Shiffrin klar vorne

Emma Aicher hat sich beim letzten Weltcup-Slalom vor den Olympischen Spielen im tschechischen Spindlermühle eine gute Ausgangsposition für einen Platz auf dem Podest geschaffen. Trotz eines großen Rückstands von 1,47 Sekunden auf die deutlich in Führung liegende Mikaela Shiffrin (USA) belegt die 22 Jahre alte Allrounderin im Zwischenklassement Rang drei.

Shiffrin steht derweil vor ihrem 108. Sieg im Weltcup - und vorzeitig vor dem bereits neunten Gesamtsieg in der Slalom-Wertung. Der 30-Jährigen gelang ein Traumlauf, ihr Vorsprung auf die zweitplatzierte Schweizerin Wendy Holdener beträgt 1,26 Sekunden. Lena Dürr befindet sich mit Blick auf die Olympischen Spiele dagegen weiter auf Formsuche. Sie handelte sich 2,47 Sekunden Rückstand auf Shiffrin ein.