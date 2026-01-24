Amerikaner Hoey läuft Hallen-Weltrekord über 800 Meter

Der US-Amerikaner Josh Hoey hat beim Indoor Grand Prix in Boston den Hallen-Weltrekord über 800 m gebrochen. Der 26-Jährige siegte am Samstag in 1:42,50 Minuten und blieb damit deutlich unter der bisherigen Bestmarke von 1:42,67 Minuten, die der Däne Wilson Kipketer am 9. März 1997 in Paris aufgestellt hatte.

Hoey, der im Vorjahr den Hallen-WM-Titel über 800 m gewonnen hatte, bestätigte damit seine starke Form der vergangenen Monate. Bereits im Vorjahr war er der Marke nahegekommen, als er in New York 1:43,24 Minuten gelaufen war – damals die zweitbeste je erzielte Hallenzeit.

In Boston setzte Hoey zunächst auf eine kontrollierte Renngestaltung und sortierte sich hinter seinem Bruder Jaxson Hoey ein, der als Tempomacher diente. Auf der Schlussrunde löste sich der neue Rekordhalter ohne Probleme und lief das Rennen souverän zu Ende.