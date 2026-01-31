Armbruster spurtet in Seefeld auf Platz drei

Kombiniererin Nathalie Armbruster ist am zweiten Tag des Nordic Combined Triple in Seefeld auf das Podest gelaufen. Die 20-Jährige aus Kniebis im Schwarzwald sicherte sich im Schlussspurt des Compact-Wettbewerbs Platz drei und damit ihr sechstes Podium der Saison.

"Ich bin stolz auf meinen Endspurt, auf den kann ich mich wirklich verlassen. Platz drei fühlt sich richtig gut an", sagte Armbruster im ZDF.

Triple-Titelverteidigerin Armbruster, die am Freitag Vierte geworden war, musste sich nach einem Sprung sowie fünf Kilometern in der Loipe nur der Norwegerin Ida Marie Hagen und der Auftaktsiegerin Alexa Brabec aus den USA geschlagen geben. Für Hagen war es der 26. Weltcupsieg ihrer Karriere und der neunte in diesem Winter.

Armbruster, die von Platz vier aus in die Loipe gegangen war, setzte sich im Podest-Sprint gegen Marte Leinan Lund aus Norwegen durch. Zweitbeste Deutsche war Jenny Nowak auf Platz zwölf.

Die Ergebnisse des ersten Tages, an dem Armbruster im Massenstart Platz vier belegt hatte, wurden in den zweiten Wettkampf mitgenommen. Die Entscheidung fällt am Sonntag in einem regulären Gundersen-Wettkampf, auch dieser wird nach dem Zwischenstand in der Triple-Wertung begonnen.

Armbruster hatte 2025 die Triple-Premiere der Frauen gewonnen, nachdem ihre große Konkurrentin Hagen disqualifiziert worden war. Damit legte Armbruster den Grundstein für den späteren Gewinn des Gesamtweltcups. Weil sie nicht bei Olympia zugelassen sind, ist das Seefeld-Triple diesmal der Saisonhöhepunkt für die Kombiniererinnen.