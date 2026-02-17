Aus besiegelt: Deutsche Curler unterliegen der Schweiz

Die deutschen Curler haben ihr Aus bei den Olympischen Winterspielen in Cortina d'Ampezzo nicht abwenden können. Nach der überraschenden Pleite gegen das zuvor noch sieglose Tschechien (7:9) verlor das junge Team um Skip Marc Muskatewitz am Dienstagabend auch gegen die Schweiz 4:8.

Mit drei Siegen und fünf Niederlagen belegt die deutsche Auswahl des kanadischen Trainers Ryan Sherrard Rang sieben. Das erklärte Ziel war ein Platz in den Top vier und damit im Halbfinale. Am 20. und 21. Februar geht es im Cortina Curling Stadium um die Medaillen. Die Schweiz ist dafür als erstes Team qualifiziert.

Mit der Schweiz, Olympiasieger von Nagano 1998 und im vergangenen Jahr Vizeweltmeister, konnten Muskatewitz & Co. nicht mithalten. Kleinere Patzer des starken Teams um Skip Yannick Schwaller ließ Deutschland ungenutzt.

Ganz vorüber ist Olympia für das deutsche Team noch nicht. Zum Abschluss der Round Robin treffen die Europameister von 2024 am Donnerstag auf das ebenfalls schon ausgeschiedene Team aus China (9.05 Uhr/ARD und Eurosport). Eine deutsche Curling-Auswahl ist erstmals seit 2014 in Sotschi wieder bei Olympia am Start.