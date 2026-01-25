Biathlon: Pfund fällt erst spät zurück - Rees bester DSV-Athlet

Leonhard Pfund hat bei seinem Weltcup-Debüt knapp die erste Top-Ten-Platzierung seiner noch jungen Karriere verpasst. Einen Tag nach dem Disqualifikations-Drama im Single Mixed, als sein vermeintlicher Sieg mit Marlene Fichtner nachträglich aberkannt worden war, kämpfte der 22-Jährige im Massenstart lange um das Podest, erst nach zwei Fehlern beim letzten Schießen fiel er zurück. Am Ende belegte Pfund beim Sieg von Eric Perrot aus Frankreich (0 Strafrunden) Rang 15 (2/+1:11,4 Minuten).

"Es war ein hartes Rennen", sagte Pfund in der ARD: "Ich habe mich ganz oft zusammenreißen müssen, mich auf das fokussieren müssen, was ich gerade mache." Dennoch sei es ein "Hammer-Wochenende" gewesen, sagte er: "Ich bin sehr glücklich."

Bester Athlet des Deutschen Skiverbandes (DSV) war Roman Rees, der ohne Strafrunde Rang acht erreichte (+44,4 Sekunden). Danilo Riethmüller belegte nach großen Problemen am Schießstand nur Platz 24 (6/+2:45,9). Der gesundheitlich angeschlagene Olympiafahrer Philipp Horn hatte eine Teilnahme im Massenstart angepeilt, wurde aber nicht rechtzeitig fit.

Nach seinem starken 13. Platz am Donnerstag im verkürzten Einzel hatte Pfund dann am Samstag bereits über seinen vermeintlich ersten Weltcup-Erfolg gejubelt. Doch weil Partnerin Fichtner nach dem zweiten Liegendschießen beim Verlassen der Matte ihren linken Arm nicht rechtzeitig durch das Tragegestell des Gewehrs gebracht hatte, wurde das DSV-Duo unmittelbar vor der Siegerehrung aus der Ergebnisliste genommen.

An der Spitze unterstrich Perrot mit seinem zweiten Sieg in Nove Mesto seine Medaillenambitionen und übernahm die Führung im Gesamtweltcup vom Italiener Tommaso Giacomel, der nur Platz elf erreichte (5/+53,9). Zweiter wurde der US-Amerikaner Campbell Wright (1/+9,0), Dritter Sverre Dahlen Aspenes aus Norwegen (0/+16,2).

Ab 18.15 Uhr (ARD und Eurosport) steht mit dem Massenstart der Frauen das letzte Rennen vor den Winterspielen an. Dabei will Gesamtweltcupsiegerin Franziska Preuß nach ihrem dritten Platz im verkürzten Einzel ihren Aufwärtstrend bestätigen. Neben der Bayerin nimmt dann auch Fichtner teil.