Biathlon: Preuß startet in der Mixed-Staffel

Mit Gesamtweltcupsiegerin Franziska Preuß startet das deutsche Biathlon-Team in die olympische Medaillenjagd. Justus Strelow, Philipp Nawrath, Vanessa Voigt und Schlussläuferin Preuß bilden am Sonntag (14.05 Uhr/ZDF und Eurosport) das Quartett des Deutschen Skiverbandes (DSV) in der Mixed-Staffel. Es ist die erste von elf Biathlon-Entscheidungen während der Winterspiele in Antholz. Erwartet wird auch der Besuch von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier beim Wettkampf.

"Die Mixed-Staffel ist wahrscheinlich das brutalste Rennen, weil so viele Nationen mindestens zwei gute Männer und Frauen haben. Du kannst einen fantastischen Wettkampf machen, wirst aber trotzdem nur Fünfter", sagte DSV-Sportdirektor Felix Bitterling im Vorfeld dem SID. Die Hoffnungen auf einen positiven Start sind dennoch groß: "Wenn es von Beginn an bei einem läuft, dann sind viele Dinge leichter."

Das heiße aber nicht, "dass Olympia nur erfolgreich wird, wenn wir in der Mixed-Staffel etwas holen", sagte Bitterling: "Aber was bei einem frühen Erfolg dann in einem Team passiert, ist ein Effekt, der nicht bezahlbar ist. Es wäre eine coole Geschichte."

Bei den Winterspielen in Peking hatte das deutsche Team mit Voigt, den mittlerweile zurückgetretenen Denise Herrmann-Wick und Benedikt Doll sowie Nawrath im Mixed den fünften Platz belegt.