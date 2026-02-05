Big Air: Vicktor scheidet in der Qualifikation aus

Der deutsche Snowboarder Noah Vicktor hat bei den Olympischen Winterspielen in Norditalien das Finale im Big-Air-Wettbewerb verpasst. Der 24-Jährige kam in der Qualifikation am Donnerstagabend im Livigno Snow Park auf 73,50 Punkte, die nur für den 30. und somit letzten Rang reichten. Für das Finale hätte Vicktor unter die Top zwölf kommen müssen, jedoch stürzte er bei seinen ersten beiden Versuchen. Seinen letzten Sprung stand er. Bester der Vorentscheidung war der Japaner Hiroto Ogiwara (178,50), die Medaillengewinner werden am Samstag ab 19.30 Uhr (ARD und Eurosport) gekürt.

"Es war ein Auf und Ab, ich habe mir mehr erwartet", sagte Vicktor nach der Quali, "es ist immer sehr frustrierend, wenn die beiden ersten Sprünge nicht funktionieren. Es tut weh, aber ich schaue jetzt nach vorne." Der Athlet vom WSV Bischofswiesen startet in Livigno auch im Slopestyle-Wettbewerb, dort erhoffe er sich "natürlich auf jeden Fall das Finale."

Bei den Frauen tritt Annika Morgan für Deutschland im Big Air und Slopestyle an, für das Big-Air-Finale qualifizieren kann sich die 23-Jährige am Sonntag (19.30 Uhr, ZDF und Eurosport).