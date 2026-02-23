Bridgeman zittert sich zum ersten PGA-Tour-Titel

Golf-Profi Jacob Bridgeman hat nach einer wackligen Schlussrunde seinen ersten Titel auf der PGA Tour perfekt gemacht. Beim Genesis Invitational im kalifornischen Riviera rettete der 26 Jahre alte Amerikaner am Schlusstag eine lange komfortable Führung ins Ziel und setzte sich am Ende mit einem Schlag Vorsprung durch.

Bridgeman war mit einem Polster von sechs Schlägen in die vierte und letzte Runde gegangen, zwischenzeitlich wuchs der Vorsprung auf sieben an. Doch nach zwei Birdies auf den Löchern eins und drei riss der Faden. Mit einer 72er-Runde (eins über Par) kam er bei insgesamt 266 Schlägen (18 unter Par) ins Klubhaus.

Rory McIlroy (67) und Kurt Kitayama (64) teilten sich mit jeweils 267 Schlägen Rang zwei. Der Weltranglistenerste Scottie Scheffler (273) belegte mit elf unter Par nur den geteilten zwölften Rang. Der einzige deutsche Starter Matti Schmid (286/Herzogenaurach) landete auf Platz 49.

"Ich dachte, es würde viel einfacher werden", sagte Bridgeman. Spätestens nach einem Putt zum Bogey an Loch 16 sei die Nervosität gekommen: "Der war ziemlich heikel. Ich habe einen wirklich guten Putt gespielt und zum Glück ist er reingegangen, aber danach war ich dann wirklich nervös." Auf den letzten Grüns habe er seine "Hände nicht mehr gespürt".